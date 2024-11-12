Gazeteci Murat Ağırel, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in bahisten aldığı parayı açıkladı

Aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 20 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli ünlülerin yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçuyla gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'sı tutuklama telebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler arasında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu öğrenilmişti.

Alınan karar sonrası Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e ev hapsi cezası verildi. Gazeteci Murat Ağırel Halk TV’de katıldığı programda Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in bahis sitesinden ne kadar para aldıklarını açıkladı.

Öte yandan Ağırel, diğer sosyal medya fenomenlerinin de İnstagram’da paylaşım başına ne kadar ücret aldıklarını açıkladı.

“SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL DOĞRU SÖYLEMİYOR"

Ağırel yaptığı açıklamada şunları söyledi,

“Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil doğru söylemiyor.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil bahis sitelerinin güvenilir olduğunu, uygun olduğunu, kullanıcılara para kazandırdığını belirterek bahis sitesinin reklamını yapıyorlar. Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç için bu böyle. Diğer fenomenler için ise durum çok daha farklı.

“DİĞER FENOMENLER PAYLAŞIM BAŞINA 20 İLA 400 BİN LİRA ARASI KAZANIYOR”

Diğer fenomenler Casino reklamları yapıyor. Bu reklamlar için instagram hesaplarından 1 story için 20 bin ile 400 bin tl arasında para alıyorlar .

“MEHMET ALİ ERBİL İLE SERDAR ORTAÇ’A 80 BİN DOLAR VERİLDİ”

80 bin dolar bahis sitesi tarafından Serdar Ortaç’ın şahsi hesabına ve Mehmet Ali Erbil’in vermiş olduğu 3. Kişinin hesabına yatırılmış.

Mehmet Ali Erbil’in yanında olduğu kişinin adı Ünal mesela. O Ünal’ın bağlı olduğu organizasyonu yapıyor. Mesela Yunanistan’da Rex diye bahsettikleri bir adam var. Türkiye’de bunların işlemini yapan başka bir kişi daha var.”