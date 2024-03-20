Gazeteci Murat Ağırel’den flaş iddia: Turgut Altınok’un Antalya’da 600 dairesi daha var

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı AKP’li Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı.

Daha önce mal varlığına ilişkin bir soruya, "Mal, mülk Allah’ın biz emanetçiyiz" yanıtını veren Altınok’un, çok sayıda ev, arsa ve tarlaya sahip olduğu görüldü.

Altınok’un mal varlığı listesinde, çoğunluğunun anne ve babadan miras yoluyla kaldığını belirttiği 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 1 bostan, 1 bağ, 2 kargir ev ile 2 kargir bina yer aldığı görüldü.

‘600 DAİRESİ DAHA VAR’ İDDİASI

Gazeteci Murat Ağırel, Halk TV’de katıldığı canlı yayında Altınok’un Antalya’da 600 dairesinin daha olduğunu söyledi.

Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

"Bana bir takipçim ulaştı, listelerdeki 6 milyon metrekarenin haricinde, Antalya'daki havalimanına yakın bir yere konut yapılıyor ve orada Sayın Altınok'un 600 dairesi olduğunu söyledi. Bunlar bildirilmemiş. Fotoğraflar ve parselleri gönderildi oradaki insanlar bunu iddia ettiler. Altınok tarafına ulaşmaya çalıştığımda onlar bana dönmediler."