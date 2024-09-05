Gazeteci Murat Ağırel’i ölümle tehdit eden 2 şüpheli yakalandı

Gazeteci Murat Ağırel'i bir video yayımlayarak ölümle tehdit eden şahıslar kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında yer alan ve organize suç örgütü lideri Mahsun KURUÇAY’ın, Gazeteci Murat AĞIREL’e silahlı saldırı gerçekleştireceğine yönelik iddialar içeren görüntüler ile ilgili İstihbarat Başkanlığımızca yürütülen çalışmalarda; videolarda bulunan maskeli şahsın O.Ö., videoları kayda alan şahsın ise Y.K. olduğu tespit edilmiştir.

04.09.2024 tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde; İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar İzmir’deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte 3 adet tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, 4 adet cep telefonu ve 1 adet tripod ele geçirilmiştir.

O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan; Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel, dün sosyal medya hesabında maskeli bir kişinin yer aldığı bir video paylaştı. Videoda konuşan maskeli şahıs, Ağırel'in hedef alınarak öldürülmesi için bir "ihale" açıldığını ve bu suikast planının "botokslu başkan" olarak adlandırdığı bir kişi tarafından organize edildiğini belirtti.

Bu tehdidin kendisi için ilk olmadığının altını çizen Ağırel, "Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

Ağırel'in paylaştığı videoda konuşan kişi şunları söyledi: "Devletin içindeki satın aldığın adamları ifşa ediyorum. Botokslu başkan kendini çok akıllı görüyorsun. Gazeteci Murat Ağırel'in ihalesi sana geldi. Yalan mı? Yalansa çık yalan de. Kabul ettin, sonra yemedi, medyaya düşlerim diye. Almadın ihaleyi. Cinayet senin branşın. Tekrar kabul ettin. Murat Ağırel'i öldürmek için faaliyete geçtiğini biliyorum. Bir dahaki videoda hangi vekilin sana bu işi ihale ettiğini de anlatacağım."

Murat Ağırel’e ölüm tehdidi. 'Bu ne yazık ki ilk değil' diyerek açıkladı