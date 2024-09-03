Murat Ağırel’e ölüm tehdidi. 'Bu ne yazık ki ilk değil' diyerek açıkladı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda infaz emrinin verildiğini söyledi. Ağırel, kendisine gönderilen ve daha önce sosyal medyada paylaşılan bir videoyu kendi hesabından paylaştı. Videoda konuşan maskeli ve gözlüklü şahıs, Ağırel’in öldürülmesinin bir kişiye ‘ihale edildiğini’ söyledi. Kimliği belirsiz şahıs, Ağırel’in öldürülmesinin ‘Botoslu başkan’ olarak nitelediği şahsa ihale edildiğini öncesinde bu kişinin bunu kabul etmediğini söyledi. Sonrasında söz konusu kişinin bu işi kabul ettiğini anlatan şahıs, emri bir milletvekilinin verdiğini belirtti.

“BU İLK TEHDİT DEĞİL”

Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk defa ölüm tehdidi almadığını söyledi. Ağırel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum.

Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor.

Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum. Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir."