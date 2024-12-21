Gazeteci Özlem Gürses için tutuklama talebi

Youtube kanalında sarf ettiği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan ve geçtiğimiz gece Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen gazeteci Özlem Gürses, ifadesinin alınmasından sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Gürses daha sonra ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TSK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ BENZETMESİ YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Kendisine ait Youtube kanalında kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında re’sen soruşturma başlatan ve gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses'in tutuklanması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Özlem Gürses’in açıklamalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında ’terör örgütü’ benzetmesi yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

ÖZLEM GÜRSES'İN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci İsmail Saymaz, Özlem Gürses'in kaçma şüphesi olmadığı halde elleri önden kelepçeli şekilde sağlık muayenesine götürüldüğü anları paylaştı.

Saymaz, yaptığı paylaşımda, "Gazeteci Özlem Gürses, kaçma şüphesi olmadığı halde elleri önden kelepçeli şekilde sağlık muayenesine götürüldü" ifadelerini kullandı.