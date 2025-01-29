Gazeteci Serhan Asker ve Seda Selek hakkında flaş karar. Gözaltına alınmışlardı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'atanmış bilirkişi' olarak tanımladığı ve CHP'ye yönelik davaların verildiğini ifade ettiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı için Halk TV çalışanı gazetecilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 3 gazeteci gözaltına alınmıştı.

Dün saat 18.00'de gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Seda Selek yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün akşam Halk TV canlı yayınında gözaltına alınan Barış Pehlivan ise henüz hakim karşısına çıkmadı.

Savcılığın yeni kararının ardından ifadeye çağrılan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz'un da savcıya ifade vermesinden sonra üç ismin durumunun birlikte ele alınacağı ifade ediliyor.