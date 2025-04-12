Gazeteci-yazar Ali Atalar kitabını tanıttı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gazeteci-yazar Ali Atalar kitabını tanıttı

Gazeteci ve yazar Ali Atalar, SANKO Park AVM'de okurlarıyla buluşarak son çıkardığı kitabının tanıtımını yaptı.

Ali Atalar, zemin katta açılan stantta roman, öykü ve araştırma kitaplarından oluşan kitaplarını imzaladı. Kitap fuarına vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Ataların, okurları aldıkları kitapları imzalatarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

"SON ÇIKARDIĞIM POLİSİYE KİTABIMIN TANITIMI YAPIYORUM"

Ali Atalar imza gününde yaptığı açıklamada okurlarının kitaplarına daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla imza günü düzenlediğini ifade ederek, "Bugün burada kitaplarımı imzalayarak okurlarımla buluşuyorum. Daha önce çok fazla imza günü yapmamıştım.

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Toplamda 11 kitabım var. Kitaplarımın burada okurlarımla buluşmasını sağlıyorum. SANKO Park yoğun bir AVM, o yüzden burayı tercih ettim.

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1 roman, 2 öykü ve araştırma kitaplarımdan oluşan kitaplarımı okurla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Son çıkardığım polisiye kitabımın tanıtımı yapıyorum" diye konuştu.

Gazeteci-yazar Ali Atalar kitabını tanıttı

Gazeteci-yazar Ali Atalar kitabını tanıttı

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