Gazeteci Zeybek Milli Takım'ın yeni hocasını açıkladı. Tepkiler çığ gibi büyüyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Ermenistan beraberliği ve ardından Japonya hezimeti sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine devam etmesi tepki topladı.

Milli Takı'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alman teknik adamın yerine gelecek ismi açıklayan gazeteci Ozan Zeybek sosyal medyada gündem oldu.

Zeybek, Kuntz'un yerine Abdullah Avcı'nın geleceğini açıkladı.

Avcı'yı yeniden A Milli Takım'ın başında görmek istemeyenler ise bu iddiaya büyük tepki gösterdi.

Ozan Zeybek yaptığı açıklamada, "A Milli futbol takımımızın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oluyor... Vatana, millete, futbolumuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Zeybek'in tweetinin altına Abdullah Avcı ile ilgili olarak kısa sürede yüzlerce olumsuz yorum yazıldı.

AVCI'NIN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Abdullah Avcı'nın, Milli Takımlar Teknik Sorumluluğu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevi 21 ay sürdü.

Hollandalı Guus Hiddink'in yerine getirilerek, 17 Kasım 2011'de Türkiye Futbol Federasyonu ile 31 Mayıs 2015 tarihine kadar sözleşme imzalayan Avcı, sözleşme süresini tamamlayamadan görevinden ayrıldı. A Milli Futbol Takımı, Avcı döneminde 6'sı resmi, 12'si özel olmak üzere oynadığı 18 maçta 6 kez kazandı, 8 yenilgi aldı, 4 maçta da berabere kaldı. Bu dönemde yaptığı maçlarda 26 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

28'inci sıradan 58'inci sıraya geriledi

Abdullah Avcı dönemi başladığında, dünya sıralamasında 28'inci durumda bulunan Türkiye, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) son açıklamasına göre 58'inci sırada yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, bu dönemde yaptığı maçlarda aldığı sonuçlara göre FIFA sıralamasında 30 basamak geriye düştü.

Milli takımın Avcı yönetiminde yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç

29.02.2012 Bursa Özel Slovakya 1 - 2

24.05.2012 Salzburg Özel Gürcistan 3 - 1

26.05.2012 Salzburg Özel Finlandiya 2 - 3

29.05.2012 Salzburg Özel Bulgaristan 2 - 0

02.06.2012 Lizbon Özel Portekiz 3 - 1

05.06.2012 Ingolstadt Özel Ukrayna 2 - 0

15.08.2012 Viyana Özel Avusturya 0 - 2

07.09.2012 Amsterdam D. Kupası Elemeleri Hollanda 0 - 2

11.09.2012 İstanbul D. Kupası Elemeleri Estonya 3 - 0

12.10.2012 İstanbul D. Kupası Elemeleri Romanya 0 - 1

16.10.2012 Budapeşte D. Kupası Elemeleri Macaristan 1 - 3

14.11.2012 İstanbul Özel Danimarka 1 - 1

06.02.2013 Manisa Özel Çek Cum. 0 - 2

22.03.2013 Andorra D. Kupası Elemeleri Andorra 2 - 0

26.03.2013 İstanbul D. Kupası Elemeleri Macaristan 1 - 1

28.05.2013 Duisburg Özel Letonya 3 - 3

31.05.2013 Bielefeld Özel Slovenya 0 - 2

14.08.2013 İstanbul Özel Gana 2 - 2

Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.