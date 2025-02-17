Gazetecinin bağırsağını delen doktordan ortalığı karıştıracak açıklama!

13 Şubat tarihinde Adana'da yaşanan olayda, uzun bir zamandır Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü olarak çalışan gazeteci Meral Kara Delen, endoskopi yaptırmak için hastaneye gitti.

"GEL BENİM HASTAMSIN"

İddiaya göre Delen'in kendi doktoru yerine Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Y.G., "Gel benim hastamsın" diyerek endoskopi yaptı.

Fakat operasyon esnasında Delen'in 12 parmak bağırsağı delindi. Fenalaşan Delen, başka bir ekip tarafından acilen tekrar ameliyata alındı.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Meral Kara Delen, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

"MESLEKTEKİ İKİNCİ HATAM"

Ameliyatı gerçekleştiren doktorun, talihsiz kadının yakınlarına "Maalesef meslekteki ikinci hatamı yaptım" diyerek özür dilediği belirtildi.

EŞİNDEN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Delen'in hayatını kaybettiğini kendisi gibi gazeteci olan eşi Oğuzhan Delen, sosyal medyadan paylaştığı "Yenildim" başlıklı, "Biraz önce ömrümün en ağır yenilgisini aldım. Eşim Meral Delen'i kaybettik" duygusal mesajıyla duyurdu. Meral Kara Delen, Kabasakal Mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan gazeteci Delen'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı...