MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı açılım sürecinin TBMM'deki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyon ayağı 15’inci toplantıyla devam ediyor. Bu oturumda gençlik ve kadın derneklerinin temsilcileri komisyon üyeleriyle bir araya geldi.

KÜSTAH BENZETME

Sözcü'de yer alan habere göre; DEM Parti'ye yakın "Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi"nden Feride Eralp, konuşmasında küstah bir benzetmeye imza attı. Eralp, "Bu ülkede üniformalı kolluk güçlerinin cinsel tacizine maruz kalmaktan endişe duyduk. Gazze'de İsrail askerlerinin uyguladığı gibi" dedi.

TEPKİLER GELDİ

AKP’li vekil Selami Altınok, ise Eralp’a tepki göstererek, "Bu barış dili değil" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Eralp'in sözlerini keserek, "Münferit bir olayı, işgal altındaki Filistin'de İsrail askerlerinin yaptıklarına benzetmeyi kabul etmiyorum. Herkesin üslubuna özen göstermesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"KANDİL DAĞI'NDA TACİZE UĞRAYAN KADINLARDAN DA SÖZ EDİN"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Buraya gelen konukları dinlemek bizim sorumluluğumuz" ifadelerini kullanırken, Eralp örneklerini vermeye devam edince DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Kandil Dağı'nda tacize uğrayan kadınlardan da söz edin" şeklinde araya girdi. Eralp ise, "Ben bu ülkenin vatandaşıyım, bu ülkenin kolluk kuvvetleri hakkında konuşuyorum" cevabını verdi.