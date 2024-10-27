Gaziantep aradığı dopingi buldu! 7 maç sonra 3 puanı rahat aldı

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

4 gole sahne olan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Gaziantep FK'nın gollerini Ertuğrul Ersoy, Christopher Lungoyi ve Deian Sorescu kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise Alassane Ndao'dan geldi.

Ligde 7 maç sonra kazanan Gaziantep FK puanını 9 yaptı. Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

GAZİANTEP FK 7 MAÇ SONRA 3 PUANI HANESİNE YAZDIRDI

Süper Lig'de yeni sezona deplasmanda Bodrum FK galibiyetiyle başlayan Gaziantep FK, sonrasında oynadığı 7 maçı kazanamadı.

Bu süreçte Selçuk İnan'ın ekibi 4 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti.

Sahasında Konyaspor'u yenen Gaziantep FK, ligde 7 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Gaziantep FK: 3 - TÜMOSAN Konyaspor: 1

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salim Mazlum

Gaziantep FK: Dioudis, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Bruno (Dk. 75 Arda Kızıldağ), Saborit, Sorescu (Dk. 86 Mirza Cihan), Ndiaye, Kozlowski, Lungoyi (Dk. 86 Mandouki), Maxim (Dk. Daubin) Kenan Kodro (Dk. 56 Halil Dervişoğlu)

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Boranijasevic, Bazoer (Dk. 64 Jevtovic), Boateng (Dk. 75 Umut Nayir), Ndao (Dk. 75 Keyta), Aleksic, Pedrinho, Kramer

Goller: Dk. 13 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 28 Ertuğrul Ersoy, Dk. 61 Lungoyi, Dk. 81 Sorescu (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 5 Ertuğrul Ersoy, Dk. 64 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK), Dk. 6 Adil Demirbağ, Dk. 59 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor)