Gaziantep FK Trabzonspor karşı karşıya. İşte ilk 11

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.
Maça takımların şu 11'lerle çıkmaları bekleniyor:
Gaziantep FK: Nita, Arda, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa, Jevtovic, Mirza, Morais, Markovic, Maxim, Dragus.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Onuachu.