Gaziantep FK uçuşa geçti! Burak Yılmaz kariyerinin en iyi serisine imza attı

Teknik direktör değişikliği Gaziantep FK'ya yaradı. Burak Yılmaz'ın takımın başına geçmesiyle yükselişe geçen kırmızı siyahlılar ligde 3'te 3 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Gaziantep FK sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü.

ERKEN TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇ VERDİ

Sezona İsmet Taşdemir ile başlayan Kırmızı Siyahlılar, ilk iki hafta üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayırarak takımın başına Burak Yılmaz'ı getirdi.

Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Gaziantep FK'da erken teknik direktör değişikliği kısa vadede sonuç verdi.

BURAK YILMAZ EN İYİ BAŞLANGICINI YAPTI

Öte yandan teknik direktörlük kariyerinde daha önce Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı çalıştıran Burak Yılmaz en iyi başlangıcını Gaziantep FK'da yaptı.

Ligde 9 puan toplayarak 6. sıraya kadar yükselen Gaziantep FK cumartesi günü Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.

