İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor

Konyaspor'da geçen hafta sürpriz bir şekilde teknik direktör İlhan Palut'un görevine son verilmişti.

İlhan Palut, bir süre dinlenmek istediğini söylemesine rağmen hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gaziantep FK ile yollarını ayırması beklenen teknik direktör Erol Bulut'un yerine ilk adayın İlhan Palut olduğu ileri sürüldü.

Gaziantep FK'da işbaşına gelmeye hazırlanan yönetimin ilk etapta teknik direktör konusunu çözüme kavuşturacakları ve ilk aday olarak da İlhan Palut'u düşündükleri belirtildi.

Ayrıca Sergen Yalçın'ın da adaylar içinde olduğu bildirildi.