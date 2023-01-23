23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor

İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor

Konyaspor'daki görevine sürpriz bir şekilde son verilen teknik direktör İlhan Palut'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 21:25
Takip Et

Gaziantep FK'da Erol Bulut'un yerine kim gelecek?

İlhan Palut'un yeni takımı belli oluyor
+
Aa
-

Konyaspor'da geçen hafta sürpriz bir şekilde teknik direktör İlhan Palut'un görevine son verilmişti.

İlhan Palut, bir süre dinlenmek istediğini söylemesine rağmen hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gaziantep FK ile yollarını ayırması beklenen teknik direktör Erol Bulut'un yerine ilk adayın İlhan Palut olduğu ileri sürüldü.

Gaziantep FK'da işbaşına gelmeye hazırlanan yönetimin ilk etapta teknik direktör konusunu çözüme kavuşturacakları ve ilk aday olarak da İlhan Palut'u düşündükleri belirtildi.

Ayrıca Sergen Yalçın'ın da adaylar içinde olduğu bildirildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
2
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
3
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
4
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
5
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿MasterChef’e o jüri üyesi veda etti
6
﻿MasterChef’e o jüri üyesi veda etti
﻿MasterChef’e o jüri üyesi veda etti
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
7
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Samsun'da evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
﻿Samsun'da evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
﻿Samsun'da evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
﻿Aydın açıklarında 39 göçmen yakalandı
﻿Aydın açıklarında 39 göçmen yakalandı
﻿Aydın açıklarında 39 göçmen yakalandı
﻿Bariyerlere çarpan motosikletteki kişi hayatını kaybetti
﻿Bariyerlere çarpan motosikletteki kişi hayatını kaybetti
﻿Bariyerlere çarpan motosikletteki kişi hayatını kaybetti
﻿Pakistan’da milyonlarca kişi etkileyen elektrik kesintisi devam ediyor
﻿Pakistan’da milyonlarca kişi etkileyen elektrik kesintisi devam ediyor
﻿Pakistan’da milyonlarca kişi etkileyen elektrik kesintisi devam ediyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.