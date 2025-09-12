Gaziantep FK'dan çifte transfer

Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü, transfer ve tescil döneminin son gününde 2 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Geçen sezon Hollanda'nın Willem II kulübünde forma giyen Rob Nizet'le 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.
Belçikalı sol kanat oyuncusu Nizet, geçen sezon 25 maça çıktı ve 1 gol attı.
Gaziantep FK, ikinci transferini ise Almanya'nın Augsburg takımından yaptı. Türk kökenli Alman oyuncu Yusuf Kabadayı, satın alma opsiyonuyla kiralandı.
İki oyuncu da Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’ın katıldığı törende sözleşmelere imza attı.