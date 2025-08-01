Gaziantep FK'dan Galatasaray için 27 ayarı

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in açılış maçında 8 Ağustos Cuma günü Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak maç öncesinde kırmızılı siyahlı kulüp, bilet fiyatlarını açıkladı.

Kulüp tribünlerin bilet fiyatlarını şehrin plaka kodu olan 27 ile bitirdi. Gaziantep FK-Galatasaray maçının bilet fiyatları şöyle oldu:

VIP ALT TÜM BLOKLAR: 6927 TL

VIP ÜST TÜM BLOKLAR: 5927 TL

MARATON ALT TÜM BLOKLAR: 3927 TL

MARATON ÜST TÜM BLOKLAR: 3327 TL

GÜNEY KALE ARKASI TÜM BLOKLAR: 2827 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 3627 TL