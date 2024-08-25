Gaziantep İslahiye'de feci kaza

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gaziantep İslahiye'de feci kaza

Gaziantep’te otomobil tankere çarpması sonucunda 1 kişi öldü,1 kişi de yarallandı.

Gaziantep'te feci kaza

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, çimento yüklü tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yılmaz Günay (49) ağır yaralandı, eşi Hacer Günay (48) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye-Hassa kara yolunun 9’uncu kilometresinde gerçekleşti.

Yılmaz Günay'ın kullandığı 79 AJ 374 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hannan K. (55) yönetimindeki 43 ABZ 783 plakalı çimento yüklü tankere çarptı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri, kazanın ardından otomobilin hurdaya döndüğünü, sürücü Yılmaz Günay'ın ağır yaralandığını, eşi Hacer Günay'ın ise hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yılmaz Günay, İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, tanker şoförü Hannan K. gözaltına alındı.

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