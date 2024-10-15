Gaziantep merkezli 4 ilde sahte araç kiralama örgütüne dev operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep merkezli 4 ilde sahte araç kiralama örgütüne dev operasyon

Gaziantep merkezli dört ilde, araç kiralama yöntemiyle vatandaşları sahte web sitelerine yönlendirerek dolandıran nitelikli suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak planlandı.

Operasyon kapsamında, Gaziantep merkezli olarak Adana, Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu baskınlar sonucunda, sahte web siteleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan suç örgütüne mensup 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 9 adet cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 9 SİM kart, 10 adet çeşitli bankalara ait banka kartı, 2 adet hafıza kartı ve 1 adet bulut depolama cihazı ele geçirildi.

Bu operasyon, siber suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve vatandaşların bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

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