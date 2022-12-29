Gaziantep Nizip SYDV işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Gaziantep Nizip Sosyal Yadımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde hasta ve yaşlı bakım elemanı olarak geçici istihdam etmek üzere 18 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Kamu haklarından mahrum olmamak

3. Çalışmasına engel hali bulunmamak

4. En az lise mezunu olmak.

5. Tercihen Üniversitelerin Hasta - Yaşlı Bakımı ön lisans programlarından mezun olmak ya da Hasta Yaşlı Bakımı ile ilgili MEB onaylı veya Üniversite onaylı sertifikaya sahip olmak.

6. Erkek adaylar için en az B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilir olmak

7. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak

8. Adli sicil kaydı olmaması

9. Son 1 yıl içerisinde Nizip İlçesinde ikamet ediyor olmak.

10. 3294 Sayılı kanun kapsamında vakfımızdan yardım alıyor olmak

11. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER



1. Kimlik fotokopisi

2.Diploma, sertifika veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi

3.2 adet vesikalık fotoğraf

4.Sağlık Raporu (Aile Hekimi Raporu Geçerlidir)

5. Adli Sicil Kaydı (E-devletten)

6. Sürücü belgesi fotokopisi

7.Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-devletten)

8. Kısa özgeçmiş

9.Evli olanlar için evlilik cüzdanı fotokopisi

10. Başvuru tarihi itibariyle Nizip ilçesi sınırları içersinde 6 aydan beri ikamet ettiğine dair e-devlet üzerinden alınacak "Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi"