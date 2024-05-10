Gaziantep öğretmene şiddete ses yükseltti

Gaziantep'te eğitimciler, İstanbul'daki bir okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesi olayına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Birçok öğretmen, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak eğitim alanındaki şiddeti protesto etti.

Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Bekir Avan, öğretmenler adına yaptığı açıklamada, ekonomik, sosyal ve bireysel hakların ihlali ile eğitimcilere yönelik aşağılayıcı yayın ve tutumların, mevcut şiddet olaylarının alt yapısını oluşturduğunu belirtti.

Avan, "Birçok okulumuzda güvenlik görevlisi olmaması, güvenliğin yalnızca nöbet tutan öğretmenler tarafından sağlanmaya çalışılması ve kamera sisteminin eksikliği, şiddet olaylarının artmasına neden olmaktadır. Her okula güvenlik görevlisi atanması ve tüm okullarda kamera sistemlerinin bulunması hayati önem taşımaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda okullara gerekli bütçeyi ayırması ve fedakarlık yapmaktan kaçınmaması büyük önem arz etmektedir" dedi.