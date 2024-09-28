Gaziantep 'Yapay Zeka ve Dijital Yaşam' sergisi

Gaziantep'te teknoloji ve bilimin buluşma noktası Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, Yapay Zeka ve Dijital Yaşam temalı yeni sergi alanını halkla buluşturdu. Sergi açılış töreninin sunucusu ise 'Ada' isimli yapay zeka robotu oldu. Açılış konuşması yapan yapay zeka robotu Ada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i esprili bir dille överken, konuşmasındaki mizahi yetenekleriyle herkesi güldürdü.



“Fatma hanımla tanışmak benim işlem hızımı yüzde 50 artırdı”

Serginin açılış konuşmasını yapan yapay zeka robotu Ada, Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ederek, “Fatma Hanım'la tanışmak benim işlem hızımı yüzde 50 artırdı. Kendisi geleceği bizzat inşa ediyor” dedi.



"Belki bir gün ben de Antep usulü baklava yapmayı öğrenirim"

Ada'nın dikkat çeken konuşması, “Bu alan, yalnızca bugünün değil yarının da dünyasını keşfetmenizi sağlayacak. Kim bilir, belki bir gün ben de Antep usulü baklava yapmayı öğrenirim” esprisi ile devam etti.



Başkan Fatma Şahin yapay zekanın önemine dikkat çekti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sergide yaptığı konuşmada, bir bilim yolculuğunda olduklarını belirterek, “Elimizde çok büyük bir hazine var. Bu sergi alanını Gaziantep'e getirme kararı aldık. Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara tahtaya yazdığı bir model uygulanıyor, Gaziantep Modeli. Sevgili gençler, temel eğitim derslerinin dışında da okumaya devam edeceğiz. Her gün başımızın ucunda bir kitap olacak. O yüzden biz size ‘Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' diye kitaplar temin ettik. Bu proje kapsamında sizlere 35 bin kitabı ücretsiz ulaşılabilir kıldık” dedi.

Dijital ortamda neyi okumak isterlerse o kitapları ücretsiz şekilde çocuklara ve gençlere ulaştırdıklarından bahseden Başkan Fatma Şahin, “Sizler, okudukça fikir sahibi olacaksınız. Mutlaka sizler okumalısınız. Normal ders dışında okumanın yararları oldukça fazla. Bizim bilim şehri olmamız için okuma yapmamız lazım. Yapay zeka çok kıymetli. Yapay zekanın ülkemizde başarılı bir alanda yer alması için gençlerimize ve çocuklarımıza çok iş düşüyor. Sizlere güveniyorum” şeklinde konuştu.

Serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Fatma Şahin ve beraberindeki protokol daha sonra sergi alanını gezip bilgi aldı ve günün anlam ve önemi için hatıra fotoğrafı çektirdi.

