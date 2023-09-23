Gaziantep'te 19 suç kaydı bulunan firari yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ayrı kasten yaralama olayının firari faili olan ve 19 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma yaptı.

Adli makamların koordinesiyle titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda firari şüpheli, saklandığı adrese şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalar ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet tabanca fişeği, 30 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 11 kutu reçeteli satılan tıbbi ilaç ele geçirildi.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.