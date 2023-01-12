Gaziantep'te 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA'da yer alan haberde, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş yerine baskın yapan ekipler, 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, bir şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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