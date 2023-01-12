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Gaziantep'te 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 17:33
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Gaziantep'te 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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AA'da yer alan haberde, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerine baskın yapan ekipler, 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, bir şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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