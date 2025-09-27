Gaziantep'te 4 gol, 1 kırmızı kart

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ve Samsunspor karşı karşıya geldi.
Maça etkili başlayan konuk ekip Samsunspor 4. dakikada öne geçti. Zeki Yavru'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Satka'nın indirdiği topu kontrol eden Rick Van Drongelen'in röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1
Samsunspor, 19. dakikada farkı ikiye çıkardı. Zeki Yavru'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda top üst direkten döndü. Cherif Ndiaye, önünde kalan topa topukla vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
Gaziantep FK 45. dakikada golü buldu. Ceza sahasında Camara'nın pasıyla buluşan Lungoyi'nin yaptığı plase vuruşta top kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluştu: 1-2
Samsunspor 45+2. dakikada 10 kişi kaldı. Arda Kızıldağ'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Cherif Ndiaye oyundan atıldı.
Gaziantep FK 75. dakikada skora denge getirdi. Sağ taraftan Rodrigues'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Abena ağları havalandırdı: 2-2
Bu sonuçla Gaziantep FK 11 puana, Samsunpor ise 12 puana yükseldi.