Gaziantep’te apartmanda yangın! Korku dolu anlar yaşadılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep’te apartmanda yangın! Korku dolu anlar yaşadılar

Gaziantep’te bir evin havalandırma boşluğunda yakılan ateş, plastik kapıyı tutuşturarak yangına neden oldu. 7 katlı apartmanda kısa süreli panik yaşandı.

Aydınlık mahallesi, Göz Caddesi Müftüoğlu Apt. Bodrum katta ikamet eden yabancı uyruklu Hammadi Cezzar ve ailesi ikamet ettiği evin havalandırma kısmında yolda bulduğu kabloların dışını yakmak için ateş yaktı, Yakılan ateş plastik kapıyı tutuşturdu.

Dumanın havalandırmadan apartmana yayılması ile birlikte 7 katlı binada kısa süreli panik oluştu. Yangın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken yangının çıktığı apartmanda küçük çapta hasar meydana geldi.

Gaziantep’te apartmanda yangın! Korku dolu anlar yaşadılar

Gaziantep’te apartmanda yangın! Korku dolu anlar yaşadılar

Gaziantep’te apartmanda yangın! Korku dolu anlar yaşadılar

Gaziantep’te apartmanda yangın! Korku dolu anlar yaşadılar

Gaziantep’te apartmanda yangın! Korku dolu anlar yaşadılar

Gaziantep’te apartmanda yangın! Korku dolu anlar yaşadılar

Gaziantep’te apartmanda yangın! Korku dolu anlar yaşadılar

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