Gaziantep’te apartmanda yangın! Korku dolu anlar yaşadılar

Aydınlık mahallesi, Göz Caddesi Müftüoğlu Apt. Bodrum katta ikamet eden yabancı uyruklu Hammadi Cezzar ve ailesi ikamet ettiği evin havalandırma kısmında yolda bulduğu kabloların dışını yakmak için ateş yaktı, Yakılan ateş plastik kapıyı tutuşturdu.

Dumanın havalandırmadan apartmana yayılması ile birlikte 7 katlı binada kısa süreli panik oluştu. Yangın çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken yangının çıktığı apartmanda küçük çapta hasar meydana geldi.