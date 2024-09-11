Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kızını silahla öldürdü

Kaynak: AA
Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kızını silahla öldürdü

Gaziantepte İsmail R., henüz bilinmeyen bir nedenle kızı Hatice R. ile tartıştıktan sonra yanında bulundurduğu tabancayla kızına ateş etti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Şatırhüyük Mahallesi'nde, aile içi şiddet sonucu trajik bir olay yaşandı.

İsmail R. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle kızı Hatice R. (32) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte İsmail R., yanında bulundurduğu tabancayla kızına ateş etti. Hatice R., olay yerinde hayatını kaybetti.

Hatice R.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından jandarma ekipleri, cinayeti işlediği iddia edilen İsmail R.'yi suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son Haberler
Trabzonspor’dan Osimhen itirafı. Canlı yayında açıkladı
Trabzonspor’dan Osimhen itirafı. Canlı yayında açıkladı
Ankara'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2'si ağır, 5 yaralı
Ankara'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2'si ağır, 5 yaralı
İYİ Parti'de beddualı ayrılık: Allah bin türlü belasını versin
İYİ Parti'de beddualı ayrılık: Allah bin türlü belasını versin
Vatandaşa vaaz veren Hulusi Akar meğer Türker Ertürk’ü de işletmiş
Vatandaşa vaaz veren Hulusi Akar meğer Türker Ertürk’ü de işletmiş
Kocaelispor'da transfer iptal oldu
Kocaelispor'da transfer iptal oldu