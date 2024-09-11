Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kızını silahla öldürdü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Şatırhüyük Mahallesi'nde, aile içi şiddet sonucu trajik bir olay yaşandı.

İsmail R. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle kızı Hatice R. (32) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte İsmail R., yanında bulundurduğu tabancayla kızına ateş etti. Hatice R., olay yerinde hayatını kaybetti.

Hatice R.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından jandarma ekipleri, cinayeti işlediği iddia edilen İsmail R.'yi suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.