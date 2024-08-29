Gaziantep'te damata en mutlu gününde dehşet

Olay, 26 Ağustos tarihinde Şahinbey ilçesinin kırsal Yamaçtepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi.

27 yaşındaki Yemlihan Kızıltoprak, kına gecesi sırasında kuzeni Mehmet O. ile yaşadığı kısa süreli bir tartışmanın ardından, Mehmet O. düğünden ayrıldı.

Ancak daha sonra, durumu kardeşlerine bildirerek destek istedi. Bunun üzerine, birkaç araçla düğün salonuna gelen bir grup, ellerinde demir levye ve sopalarla damat Yemlihan Kızıltoprak'a saldırdı.

Saldırı sonucu, Kızıltoprak başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbelerle ağır yaralandı.

Durumun ciddiyeti üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Kızıltoprak, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay anı, düğün salonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, saldırganların ellerinde sopa ve levye gibi aletlerle damada saldırdıkları anlar net bir şekilde görüldü.

Damadın babası Ahmet Kızıltoprak, olayın aileleri arasında herhangi bir husumet olmadığı halde gerçekleştiğini belirtti.

Ahmet Kızıltoprak, oğlunun kına gecesi sırasında yaşanan ufak bir tartışma nedeniyle saldırıya uğradığını, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Olay sırasında düğüne katılan diğer davetlilerin de büyük bir korku ve panik yaşadığı aktarıldı.

Damadın ağabeyi Ercüment Kızıltoprak, olayın tamamen bir anlık öfke sonucu meydana geldiğini ve bu tür bir olayın, kardeşinin en mutlu gününde asla yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Ercüment Kızıltoprak, her iki tarafın da olaydan pişmanlık duyduğunu, ancak sonuçların ağır olduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, jandarma ekipleri saldırıya karışan 7 kişiyi tutukladı. Soruşturmanın halen sürdüğü öğrenildi.