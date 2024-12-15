Gaziantep’te defineciler jandarmaya yakalandı

Kaynak: İHA
Gaziantep’te defineciler jandarmaya yakalandı

Gziantep’in Şahinbey ilçesinde devriye gezen jandarma kaçak kazı yaparak define arayan iki kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların kazı işlerinde kullandığı malzemelere el konularak depoya alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında, Şahinbey ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen İ.D. ve B.D. isimli şüpheliler suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Suçta kullanılan dedektör ve kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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