Gaziantep'te depremde yıkılan evin temelinde 4 odalı Roma Mezarı bulundu

Düzenleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te depremde yıkılan evin temelinde 4 odalı Roma Mezarı bulundu

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan bir evin temel kazısında Roma dönemine ait 4 odalı bir mezar keşfedildi.

Nurdağı'nda bir depremzede, yıkılan evinin yerine yeni bir ev inşa etmek amacıyla bu projeden yararlandı. Temel kazısı sırasında mezar bulunmasının ardından İl Jandarma Komutanlığına bilgi verildi.

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Ardından, Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi ve bölgedeki çalışmalar durduruldu, arkeolojik incelemeler başlatıldı.

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Roma dönemine ait bu 4 odalı mezarda, üç insana ait kemik kalıntıları bulunduğu belirlendi.

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