Gaziantep'te depremde yıkılan evin temelinde 4 odalı Roma Mezarı bulundu

Nurdağı'nda bir depremzede, yıkılan evinin yerine yeni bir ev inşa etmek amacıyla bu projeden yararlandı. Temel kazısı sırasında mezar bulunmasının ardından İl Jandarma Komutanlığına bilgi verildi.

Ardından, Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi ve bölgedeki çalışmalar durduruldu, arkeolojik incelemeler başlatıldı.

Side Antik Kenti'nde kazıda mozaik bulundu! Tam 2 bin yıllık. Birçok sır açığa çıkacak

Roma dönemine ait bu 4 odalı mezarda, üç insana ait kemik kalıntıları bulunduğu belirlendi.

Yapılan kazıda anti tank mermisi bulundu