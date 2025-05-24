Gaziantep'te dev operasyon! Kaçak göçmen ve organizatörleri yakalandı

Kaynak: İHA
Gaziantep'te dev operasyon! Kaçak göçmen ve organizatörleri yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 14 kaçak göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 14 kaçak göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde Nurdağı ve Karkamış ilçelerinde icra edilen önleyici kolluk devriyeleri esnasında şüphe üzerine durdurulan 2 ayrı araç içerisinde 14 kaçak göçmen yakalandı. Diğer yandan organizatör olduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.Ş., M.İ., V.H. ve M.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörlüğü yapan M.Ş., M.İ., V.H. ve M.H. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara ise el konuldu.

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