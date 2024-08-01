Gaziantep’te dev uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep’te dev uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonlarında 207 kişi tutuklandı.

Dev uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından Temmuz ayı içerisinde yapılan çok sayıda uyuşturucu operasyonunda 172 kilo 518 gram esrar ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Temmuz ayında çok sayıda uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekiplerin operasyonları sonucu baskın yapılan adreslerde 172 kilo 518 gram esrar, 412 bin 151 adet uyuşturucu hap, 4 kilo 759 gram metamfetamin, 2 kilo 270 gram sentetik kannabinoid, 394 gram eroin, 263 adet kök kenevir, 14 gram kokain, 17 adet hassas terazi, 14 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda bin 430 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, 207 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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