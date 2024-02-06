Gaziantep'te doktora darp. Sağlıkta şiddet bitmiyor

Kaynak: İHA
Gaziantep'te doktora darp. Sağlıkta şiddet bitmiyor
Gaziantep’te Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde görevli doktor, bir hasta yakınının saldırısına uğradı.

Gaziantep’te Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin acil servisinde meydana gelen olayda, acil serviste nöbetçi olan doktor Ahmet Hamdi Göçer, hasta kaydı yaptırmadan muayene talep eden hasta yakının saldırısına uğradı.

Hasta Melike Y.’nin yakını olduğu iletilen Kürşat Y, doktor Ahmet Hamdi Göçer’e yumruklu saldırıda bulundu. "Ne kimliği ulan, sen muayeneni yap" diyen hasta yakının saldırısıyla Göçer’in burnu kırıldı.

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Kürşat Y., güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle durdurulurken burnu kırılan doktor, acil servisteki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktoru darp eden Kürşat Y. ve yanındaki diğer şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Kürşat Y., mahkeme tarafından tutuklanırken denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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