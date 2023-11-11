Gaziantep’te evinin önünde bıçaklanan vatandaş hayatını kaybetti

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde, husumetlisi tarafından bıçaklanan Cuma Şimşek adlı vatandaş hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Gaziantep’te evinin önünde bıçaklanan vatandaş hayatını kaybetti

Olay, gece geç saatlerde Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cuma Şimşek (40) ile alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan şahıslar arasında tartışma çıktı. Şimşek'in evinin önünde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir çocuk babası Cuma Şimşek bıçaklandı.

Tartışma esnasında alığı bıçak darbesinden dolayı ağır yaralanan Şimşek, olay yerine gelen sağlık ekipler tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şimşek kurtarılmazken, saldırganlar kayıplara karıştı. Cuma Şimşek'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan saldırganlardan bir tanesinin yakalandığını bildirdi. Kaçan diğer saldırganları yakalama çalışmaları devam ediyor.

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