Gaziantep’te hırsızlık operasyonu

Kaynak: İHA
Gaziantep’te hırsızlık operasyonu
Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 29 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hırsızlık olaylarını önlemek ve aydınlatmak amacıyla, son 1 haftada Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlar sonucunda, 4’ü suçüstü 29 şahıs gözaltına alındı. Şahısların 18 farklı evden hırsızlık yaptığı belirtildi.

Şüpheli şahısların çaldığı eşyalar arasında 122 bin TL değerinde ziynet eşyası, 30 adet mazgal demiri, 22 adet güneş paneli ve ekipmanları, 90 metre elektrik kablosu, 9 adet vana, 5 adet akü, 2 adet invertör cihazı ve 1 adet küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Yakalanan 29 şahıstan 13’ü tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

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