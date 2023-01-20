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IŞİD’in sözde valisi yakalandı

Gaziantep’te terör örgütü IŞİD’in sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olarak görev yapan H.A., polisin operasyonu ile yakalandı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 12:53
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Gaziantep’te IŞİD’in sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova valisi yakalandı

IŞİD’in sözde valisi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in sözde üst yöneticilerinden olan H.A.'nın Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada, geçmiş dönemde H.A.'nın IŞİD'in sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olduğu belirlendi.

Çok sayıda eyleme katıldığı tespit edilen H.A., polisin operasyonu ile yakalandı. Adreste yüklü miktar para ile dijital materyal de ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., sorgusu için emniyete götürüldü.

(Kaynak: DHA)

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