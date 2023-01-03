Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonu

İHA'nın haberine göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde bir adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, ekipler, 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt ile akaryakıt tankları ile düzenek ele geçirdi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.