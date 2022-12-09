Kalbinde beş delik bulunan hasta ameliyat ile sağlığına kavuştu

İHA’nın haberine göre; Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi branşlarında referans hastanelerden olan yapılan tetkikler sonucu Sağlam’ın kalbindeki beş delikten ikisinin 19 mm ve 9 mm genişliğinde olduğu belirlendi. Sağlam, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Feragat Uygur tarafından başarıyla gerçekleştirilen açık kalp ameliyatı (by pass) ile sağlığına kavuştu. Kalbindeki delikler kapatılan ve sağlığına kavuşan Sağlam, taburcu edildi.

ZİYARETE GELDİ SAĞLIK TARAMASI İLE HAYATI DEĞİŞTİ

Yapılan tetkikler sonucu kalbinde doğuştan delikler olduğunun belirlendiğini kaydeden Sağlam, “Sağlığıma kavuşmam için açık kalp ameliyatı olmam gerektiği söylendi. Dr. Öğr. Üyesi Uygur’un gerçekleştirdiği başarılı bir ameliyat sonrası sağlığıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Feragat Hocama ve hastane personeline çok teşekkür ediyorum” dedi.

GENÇLERE SAĞLIK TARAMASI ÇAĞRISI

Düzenli sağlık kontrollerini yaptırmak için yaş sınırı olmadığını ve ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Uygur ise “Bugün genç hastamızı sağlığına kavuşmuş bir şekilde evine gönderebilmenin gururu içerisindeyiz” diye konuştu. Yapılan başarılı operasyonun ardından sağlıkla ailesine kavuşan Sağlam’ın bir anlık kararının, yaşamının dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Uygur, şöyle devam etti:

“Hastamızın herhangi bir şikayeti olmadan hastanemize gelmiş olması çok büyük bir şans. Genç yaşlarda belirti vermemekle birlikte belirtiler ilerleyen yaşlarda daha çok görülmektedir. Hastanın kalbinde iki kulakçık arasında tespit edilen bu delikler yaşın ilerlemesi ile yaşam kalitesini düşürmekte ve ömrü kısaltmaktadır. Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü olarak 26 yıllık deneyimimiz, teknolojimiz, uzman akademik ve idari kadromuz yanında fiziki alt yapımızla referans hastane olarak hastalarımıza başarıyla hizmet vermeye devam ediyoruz.”

