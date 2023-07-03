Gaziantep'te katliam gibi kavga: 3 ölü 2 yaralı

Gaziantep'te, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası silahlı kavganın yaşandığı mahallede özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Gaziantep'te katliam gibi kavga: 3 ölü 2 yaralı

İHA'nın haberine göre, olay, sabah saat 07.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında sabah erken saatlerden tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

POLİSLER AKIN ETTİ

Silahlı kavga sırasında iki aile de birbirlerine ateş etti. Silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 5 kişiden İzzet Karakoç (40), Selman Çevik (32) ve Şahin Erşan (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavga sırasında isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de ağır yaralandı.

Katliam gibi kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kavga nedeniyle mahalleye sevk edilen özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

aw926332-01.jpg

aw926332-02.jpg

aw926332-03.jpg

aw926332-04.jpg

aw926332-05.jpg

aw926332-06.jpg

Öne Çıkanlar
Sen ne güzel adamdın Kemal abi
Sen ne güzel adamdın Kemal abi
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Son Haberler
Bayramdan sonra piyasalar açıldı. Gözler Dolar ve Euro’ya çevrildi Ekonomi
Bayramdan sonra piyasalar açıldı. Gözler Dolar ve Euro’ya çevrildi
Galatasaray TÜİK'e güvenmedi. Sponsorlukta ENAG verilerine sarıldı Spor
Galatasaray TÜİK'e güvenmedi. Sponsorlukta ENAG verilerine sarıldı
Buhar kazanı bomba gibi patladı ölü var Güncel
Buhar kazanı bomba gibi patladı ölü var
Uzmanından tiroit kanseri uyarısı Sağlık
Uzmanından tiroit kanseri uyarısı
Türkiye gıda enflasyonunda dünya liderliğine oynuyor Ekonomi
Türkiye gıda enflasyonunda dünya liderliğine oynuyor
Uzağa bakınca çift görenler dikkat. Önemli hastalıkların belirtisi olabilir Sağlık
Uzağa bakınca çift görenler dikkat. Önemli hastalıkların belirtisi olabilir
Oyuncu Kadir Doğulu 'Felaket Tellalı''na rekor tazminat davası açtı Magazin
Oyuncu Kadir Doğulu 'Felaket Tellalı''na rekor tazminat davası açtı