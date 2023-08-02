Gaziantep'te komşu aileler birbirine girdi. 1'i polis 15 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunan iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Av tüfeği, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşlendiği düşünülen av tüfeği, aileleri ayırmaya çalışan polis memuru Murat Sayın (32) ve kavgaya karışan 14 kişiye isabet etti.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, polis memuru ve diğer yaralıları kentteki çeşitli hastanelere taşıdı. Polis ve yaralanan diğer kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.