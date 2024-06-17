Gaziantep'te motosiklet faciası. 18 yaşındaki kız öldü

Şahinbey, Hoşgör Mahallesi'nde 16 yaşındaki Hasan Akkaya ablası 18 yaşındaki Ayşegül Akkaya'yı arkasına alarak gitmeye başladı. Didonun hakimiyeti kaybeden Hasan Akkaya önce refüje, daha sonra ağaca çarparak yola savruldu.

Kazayı görenler olayı 112'ye ihbar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ayşegül Akkaya'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ağır yaralanan Hasan Akkaya ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Ayşegül Akkaya'nın üniversiteye hazırlandığı öğrenildi.