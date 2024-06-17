Gaziantep'te motosiklet faciası. 18 yaşındaki kız öldü

Kaynak: İHA
Gaziantep'te motosiklet faciası. 18 yaşındaki kız öldü

Gaziantep'te 16 yaşındaki çocuk, 18 yaşındaki ablasını arkasına alarak motosikletle gitmeye başladı. Çocuk didonun hakimiyeti kaybedince önce refüje sonra da ağaca çarptı. Kazada 18 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Şahinbey, Hoşgör Mahallesi'nde 16 yaşındaki Hasan Akkaya ablası 18 yaşındaki Ayşegül Akkaya'yı arkasına alarak gitmeye başladı. Didonun hakimiyeti kaybeden Hasan Akkaya önce refüje, daha sonra ağaca çarparak yola savruldu.

Kazayı görenler olayı 112'ye ihbar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ayşegül Akkaya'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ağır yaralanan Hasan Akkaya ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Ayşegül Akkaya'nın üniversiteye hazırlandığı öğrenildi.

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