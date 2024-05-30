Gaziantep’te para vermeyen dayısını silahla öldürdü

Kurbanbaba Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İşsiz olan Özkan T., dayısı Faruk Yıldız’ı telefonla arayarak para istedi. Faruk Yıldız, yeğenine para vermeyeceğini söyledi. Özkan T., telefonda kavga ettiği dayısının evine gitti. Sokakta yeniden tartışmaya başlayan ikili, kavga etmeye başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Özkan T., yanındaki silah ile dayısına ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahaleden sonra özel bir hastaneye kaldırılan Faruk Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan Özkan T’nin yakalanması için inceleme başlattı.