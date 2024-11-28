Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var!

Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik önemli bir adım atıldı.

Operasyon kapsamında, çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu baskınlar sonucunda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 2 adet tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. Bu operasyon, terörle mücadele çabalarının bir parçası olarak, güvenlik güçlerinin kararlılığını gösterdi.

Gaziantep'teki bu tür operasyonlar, bölgedeki güvenlik durumunu iyileştirmek ve terör faaliyetlerini engellemek amacıyla devam etti.

Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var!

Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var!

Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var!

Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var!

Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var!

Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var!

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