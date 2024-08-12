Gaziantep'te pres makinesine sıkışan genç işçi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Gaziantep'te pres makinesine sıkışan genç işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te Tekstilkent Mahallesi'nde bir poşet fabrikasında çalışan Mustafa Taş (21), pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra fabrikanın üretim alanında meydana geldi. Mustafa Taş’ın pres makinesine sıkıştığını gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Taş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Mustafa Taş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm haberini alan Taş'ın yakınları fabrikanın önünde gözyaşı dökerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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