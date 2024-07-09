Gaziantep'te serinlemek için gölete giren 2'si kardeşten 3 kişi boğuldu

Kaynak: Haber Merkezi
Gaziantep'te serinlemek için gölete giren 2'si kardeşten 3 kişi boğuldu

Gaziantep’te serinlemek için gölete giren 19 yaşındaki Burhan Bilgin kardeşi Deniz Bilgin (11) ve İsmail Uygun (25) boğuldu.

Kızıkhamurkesen Mahallesi’nde meydana gelen olayda, koyun otlatan Burhan ve kardeşi Deniz Bilgin ile İsmail Uygun serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınan 3 kişiyi gören vatandaşlar, yardıma koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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Suya giren ve zaman zaman boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar halatla 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Cenazelerin çıkarılışı esnasında gölet etrafında toplanan kişiler ise ise gözyaşlarına boğuldu.

Bilgin kardeşler ile İsmail Uygun’un cansız bedenleri, gerçekleştirilen inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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