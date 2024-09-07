Gaziantep’te tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole uçtu: 1 ölü, 22 yaralı

Kaynak: İHA
Gaziantep’te tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole uçtu: 1 ölü, 22 yaralı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonet bir hafif ticari araca çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.

Kaza, Yakacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmed H. yönetimindeki 27 MC 6450 plakalı kamyonet, Ertuğrul T.’nin kullandığı 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki şarampole savruldu. Kamyonette bulunan tarım işçileri yola fırladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 23 yaralıyı hastanelere sevk etti. Ağır yaralılardan biri Oğuzeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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