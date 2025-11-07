Gaziantep'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bin uyuşturucu hap, 106 kilo skunk, 34 kilo esrar, 15 kilo metamfetamin, 25 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ve 718 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı. Şüphelilerden 13'ünün adliyedeki işlemleri devam ederken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.