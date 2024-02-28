Gaziosmanpaşa'da müşteri kılığında dükkana giren kişi yiyip içip hırsızlık yaptı

Karadeniz Mahallesi'nde 24 Şubat Cumartesi günü bir bijuteri dükkanına müşteri gibi gelen bir kişi, bazı ürünlerin fiyatlarını sordu. İş yeri sahibiyle yarım saate yakın sohbet eden şüpheli kişi, ikram edilen çayı içip dükkan sahibiyle kavga etti.

YİYİP İÇTİ HIRSIZLIK YAPIP GİTTİ

Şüpheli, sohbet esnasında iş yeri sahibinin dikkatini dağıtarak 7 kol saatiyle parfüm çaldı ve dükkandan hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitti. Şüphelinin yaptığı hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

GBT KONTROLÜNDE YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini izleyen dükkan sahibi durumu fark ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı. Sarıgöl Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri birini durdurarak GBT'sini kontrol etti.

Kontrol sırasında S.T.'nin (40) bijuteri dükkanından hırsızlık yapan kişi olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.T.'nin evinde yapılan aramalarda ise 3 kol saati ele geçirildi.