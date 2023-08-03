Gaziosmanpaşa’da polisten kaçan sürücü kaza yaptı

Gaziosmanpaşa’da polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında dur ihtarına uymayan bir sürücü, kovalamaca sonucu kaza yaptı.

KAYNAK: İHA
Gaziosmanpaşa’da polisten kaçan sürücü kaza yaptı

İHA'nın haberine göre; sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 20 bin TL ceza aldığı ortaya çıktı.

Polis uygulamasından kaçtı

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulama sırasında İran uyruklu bir düzensiz göçmen emniyete götürülürken, polisin dur ihtarına uymayan 34 ZA 1234 plakalı otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.

Başka araca çarptı

Kaçan sürücü, polis ekiplerinin takibiyle birlikte hızını arttırdı. Bu sırada başka bir araca çarpan sürücü, kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü polis ekiplerince yakalandı.

Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Sürücünün yapılan kontrolde ehliyetinin olmadığı belirlendi. Sürücünün aracına el konulurken, kendisine de toplamda 20 bin TL ceza kesildi. Sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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