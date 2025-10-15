Gazze’de İsrail’in 2 yıl boyunca süren saldırıları ve 67 binin üzerinde Filistinlinin öldürülmesi sonrası ateşkes imzalandı. ABD Başkanı Trump’ın ortaya koyduğu plana göre bölgede uluslararası görev gücü bulunacak. İsrail basınında yer alan haberlere göre görev gücünün ilk görevi ölü rehinelerin cesetlerinin bulunması olacak. Öte yandan görev gücü Gazze’den İsrail’e olası saldırıları önleyecek.

Mısır, Katar ve ABD’nin yanı sıra Türkiye’nin de yer alacağı görev gücü ile ilgili medyada yer almayan ayrıntıyı Yılmaz Özdil yazdı. Özdil, Sözcü’deki köşe yazısında Türk askerlerinin İsrail’i korumak için nöbet tutacağına dikkat çekti.

Özdil, görev gücünün komutanının ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper olacağını söyledi. Özdil, Cooper’ın Suriye’de terör örgütü SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi ile görüştüğünü ve Abdi ile birlikte Hatay’ı Suriye’nin içinde gösteren sözde haritanın önünde fotoğraf çektirdiğini vurguladı.

Yılmaz Özdil’in köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

“ABD silahları verdi, İsrail o silahları kullandı, Gazze’de taş üstünde taş kalmadı, hadi bakalım, alavere dalavere Türk Mehmet nöbete!

Türk askeri “barış gücü” etiketiyle Gazze’ye gönderilecek.

Gazze’yi koruyormuş ayaklarıyla, aslında Gazze’den İsrail’e yönelik olası saldırıları önleyecek, Gazze’den İsrail topraklarına sızma olmasın diye sınıra nöbetçi olarak dikilecek.

Komutan kim olacak? ABD merkez kuvvetler komutanı oramiral Brad Cooper olacak.

Kim bu komutan?

Hani geçen hafta ABD’nin Ankara büyükelçisi ve PKK’nın Suriye uzantısı Mazlum Abdi’yle birlikte, Hatay’ı Suriye topraklarında gösteren sözde haritanın önünde poz veren Pentagon temsilcisi var ya, işte o... Komutan Amerikalı olacak ama, Gazze’de Amerikan askeri bulunmayacak, Amerikan askeri yerine -maliyeti daha ucuz olan- Mehmetçik dikilecek.

Sayın medyamız bu detayı sansürlüyor, sayın ahalimizden gizliyorlar, Amerikan medyası ise bangır bangır duyuruyor... Amerikan merkez kuvvetler komutanlığının Gazze koordinasyon merkezi nerede olacak? İsrail’de olacak!

Çünkü... Oramiral Brad Cooper, ana karargahı Katar’daki El Ubeyd üssü’nde konuşlanan merkez kuvvetler komutanlığına iki ay önce atandı, bu göreve gelir gelmez en önce İsrail’e gitti, İsrail savunma kuvvetleri karargahında brifing aldı, İsrail genelkurmay başkanıyla birlikte Gazze’yi gezdi, “barış gücü” adı verilen müsamerenin bütün planları İsrail tarafından hazırlandı, bu yüzden, Gazze koordinasyon merkezi de İsrail’de olacak.

Alavere dalavere Türk Mehmet nöbete.

Sokaklara cola döken starbucks mücahitleri, hadi bakalım, hep bir ağızdan... Amerika Amerikaaa, Türkler dünya durdukça, beraberdir seninle, hürriyet savaşındaaa!”