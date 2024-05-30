Gazze için ördüler

Bursa’da Osmangazi Halk Eğitim Merkezi (OSMEK) kurslarına katılan ev kadınları, örgü işlerini alarak metroya bindiler. Metroda çantalarındaki örgülerini çıkaran kadınlar, Gazze’de aylardır devam eden katliamlara ve insanlık suçuna dikkat çekmek için yolculuk süresi boyunca örgü ördü. Metrodaki bulunan başa vatandaşlardan da güzel tepkiler alan kursiyerler, bu tarz etkinliklerin devam edeceğini ifade ederek, tüm ev kadınlarına etkinliğe katılma çağrısında bulundu.

“Gazze’de yapılan zulümleri dualarımız ve örgülerimizle tedavi etmeye çalışıyoruz”

Gazze’de yapılan katliama sessiz kalmak istemediklerini aktaran OSMEK El Sanatları Usta Öğreticisi Neriman Deliduman, “Bu etkinliğin amacı örgüyü herkese sevdirmek ve herkesin örgüyle tedavi olması. Çok sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Gazze’de yapılan zulümleri dualarımız ve örgülerimizle tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu gibi farkındalık etkinliklerine devam edeceğiz. Tüm hanımları bekliyoruz, evde boş oturmasınlar. İşlerini alıp koşa koşa örgü kurslarına gelsinler” dedi.